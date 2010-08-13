Атаковавшая Ди Каприо считает себя невиновной

Женщина, ударившая Леонардо Ди Каприо битой бутылкой в 2005 году, заявила в суде, что не считает себя виновной. 40-летняя Арета Уилсон предстанет перед судом 23 августа во время предварительного заседания. До того момента она будет находиться в тюрьме Калифорнии. Даже если злоумышленница выйдет на свободу, ей будет запрещено приближаться к звезде ближе, чем на 450 метров. В 2005 году Уилсон тайком пробралась на вечеринку, которую устроил бывший возлюбленный Пэрис Хилтон Рик Саломон. По словам полиции, Уилсон перепутала актера со своим бывшим парнем и напала на него. После удара битой бутылкой актеру пришлось нанести на лицо и шею 12 швов. После произошедшего Уилсон сбежала в Канаду, откуда была экстрадирована в прошлом месяце. Если женщину признают виновной, то ей будет грозить тюремный срок до 4 лет.