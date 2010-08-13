Режиссер «Титаника» погрузится в Байкал на этих выходных

Режиссер "Титаника" и "Аватара" Джеймс Кэмерон в субботу или воскресенье примет участие в демонстрационных погружениях глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" около поселка Листвянка на юге Байкала, сообщил РИА Новости в четверг представитель правительства Бурятии. "Точные даты погружения Кэмерона пока не известны, но ранее такая возможность обсуждалась", - сказал собеседник агентства. Представитель Фонда содействия сохранению озера Байкала, организовавшего экспедицию "Миров" на Байкал, отказался как-либо комментировать эту информацию, сославшись на то, что Кэмерон приезжает на озеро с частным визитом. "Он просил не афишировать этот в СМИ", - сказал он. Ранее сообщалось, что Джеймс Кэмерон будет на Байкале вместе с исследователем морских глубин Эндрю Уайтом. Сейчас "Миры" работают на среднем Байкале. Однако в субботу баржа-носитель с аппаратами прибудет в Листвянку.