Хью Лори вошел в число самых высокооплачиваемых телеактеров

Хью Лори признали самым высокооплачиваемым актером в американских многосерийных телевизионных драмах, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на журнал TV Guide. Гонорар Лори за съемки одного эпизода "Доктора Хауса" составляет 400 тысяч долларов. На втором месте оказались занятые в сериале "Закон и порядок: Специальный корпус" актеры Маришка Харгитей и Кристофер Мелони. Каждый из них получает за один эпизод по 395 тысяч долларов. Третью строчку в рейтинге занял Дэвид Карузо. За съемки одной серии "C.S.I.: Майами" ему платят 375 тысяч долларов. Ранее самым высокооплачиваемым актером в американских телевизионных драмах являлся Кифер Сазерленд. За каждый эпизод сериала "24" он получал более 420 тысяч долларов. Однако весной 2010 года, после завершения восьмого сезона, сериал прекратил выходить в эфир. Отметим, что за съемки в комедийных сериалах в США платят больше, чем за драмы. Например, актер Чарли Шин за один эпизод комедии "Два с половиной человека" получает по 1,25 миллиона долларов.