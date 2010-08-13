Водянова оставила семью ради Долецкой

Бывший редактор русского Vogue Алена Долецкая и топ-модель Наталья Водянова вдвоем отдыхают в Испании. Спустя неделю после вылета на курорт на своей страничке в Интернете Алена даже выставила несколько фотографий. Наталья Водянова, оставив свое многочисленное семейство в Лондоне, специально прилетела в Москву, чтобы поддержать Долецкую в новых начинаниях после того, как Алена спустя 13 лет работы заявила о своем желании покинуть занимаемую должность. Сразу после увольнения теперь уже экс-редактор русского Vogue заявила, что собирается в отпуск по уходу за собой. И обещания выполнила. Алена и Наташа улетели на курорт отдыхать вместе, пишет "Комсомольская правда". Как писали Дни.Ру, президент Condé Nast International Джонатан Ньюхаус, комментируя желание Долецкой покинуть свой пост, заявил, что "Алена хочет начать новую жизнь – возможно, написать книгу или попробовать себя на новом поприще". "Поскольку Россия – как и весь мир – все еще находилась в сложной экономической ситуации, я попросил Алену подождать, пока не наступит более благоприятный момент, - сказал он. По его словам, вполне очевидно, что "мы выходим из кризиса". "Поэтому я больше не хочу мешать Алениным планам. С большой грустью я принимаю ее решение покинуть журнал", - подчеркнул он.