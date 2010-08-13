Группа «Мумий Тролль» начала гастроли по США

Гастроли российской группы "Мумий Тролль" в США начались с оглушительного успеха - накануне вечером Илья Лагутенко и его коллектив выступили в вашингтонском клубе BlackCat, представив хорошо известные песни. "Мумий Тролль" будет колесить по США вместе с американской инди-рок-группой RUN RUN RUN, играющей альтернативный рок. Все концерты российской группы в США запланированы как совместные с RUN RUN RUN. За август музыканты выступят с концертами в Филадельфии, Нью-Йорке, Чикаго, Атланте, Майами, Кливленде, Сиэттле, а также канадских Торонто, Монреале, Калгари, Ванкувере и Винипеге. В сентябре "Мумий Тролль" продолжит гастроли на западе и юге США и выступит в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Солт-Лейк-Сити, Далласе и Остине. В начале марта прошлого года Илья Лагутенко не смог выступить с концертами в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Гастроли были отложены из-за приступа аппендицита у артиста.