Настя Задорожная вернулась из творческого отпуска

Певица и актриса Настя Задорожная возвращается к активной музыкальной деятельности. Полгода о Насте не было ничего слышно. В это время она вплотную была занята в кино- и телеиндустрии. Актриса закончила съемки в сериале «Преступление будет раскрыто», снялась в полнометражных картинах: «Клуб счастья» и «Влюблен и безоружен». Также начала работу в ленте «Наркотраффик». Однако Настя не забросила свою музыкальную карьеру. Свободное время певица посвящала подготовке новой концертной программы. Несколько свежих композиций в репертуар исполнительницы были внесены продюсером Еленой Кипер, известной по работе с дуэтом t.A.T.u. «Совместное творчество с Леной – это очень необычный опыт. Все, что она предлагает, совершенно не похоже на мои песни с альбомов «До 17 и старше..» и «12 историй». Это гораздо более взрослая, серьезная лирика. Это совершенно другая музыка – модная, актуальная, но уже не подростковая. Это другие интонации… Меня такое долгое время считали за подросткового героя, что я чуть сама себя не убедила, что так всегда и будет. Спасибо Лене, она сумела не только понять, что я выросла и изменилась, но и помогла выразить мне это в музыке, в текстах», - комментирует работу Настя. С помощью Елены Кипер в репертуаре Насти Задорожной появилась песня под названием «Твоя моя любовь». Она станет основой для новой концертной программы Насти, которую она представит публике после окончания работы над фильмом «Наркотраффик».