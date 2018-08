Канье Уэст приглашен обратно на MTV VMA

акже свои выступления на церемонии подтвердили Дрейк и Florence + The Machine Приготовьтесь спамить свои твиттеры горячими новостями про грядущую церемонию! Мы объявляем первых артистов, которые подтвердили свои выступления на MTV Video Music Awards: Канье Уэст, чей будущий альбом, релиз которого назначен на осень, ожидается с особым нетерепением, обладатель премии Grammy рэпер Дрейк и главная сенсация последнего времени от инди-рока Florence + The Machine. Свое присутствие на церемонии подтвердили Никки Минаж, Эмма Стоун, Пенн Беджли, Трэй Сонз, Селена Гомес и Не-Йо. 27-ая ежегодная церемония MTV Video Music Awards пройдет в театре Nokia в Лос-Анджелесе 12 сентября. Ведущий церемонии и новые участники будут объявлены позже. "Выступать на такой легендарной церемонии - настоящая честь. Тем более быть номинированными за "Dog Days", которую я записывала без инструментов, имитируя ударные с помощью хлопков своих ладоней по стене" - комментирует свое будущее выступление Florence + The Machine. Также она добавляет: "Для меня "Dog Days" отражают эйфорию апокалипсиса, хаотичную свободу и возможность бежать вперед с закрытыми глазами. Надеюсь нам удастся это подчеркнуть во время выступления". Зрители могут голосовать за свои любимые клипы на vma.mtv.com уже сейчас.