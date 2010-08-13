У Иракли родился сын

Иракли Пирцхалава стал отцом. Его невеста Софья родила популярному певцу первенца. Малыш появился на свет вчера вечером в роддоме на Рублевке, который заботливый молодой папа выбрал для своей будущей жены. Рост сына выпускника "Фабрики звезд" - 51 сантиметр, вес - 3 370 граммов. - Я безумно счастлив! Соня хорошо перенесла роды, а я все время был рядом с ней, - поделился с Life Showbiz новоиспеченный отец. - Мы так ждали этого момента, что сейчас я просто не могу найти слов. 32-летний артист, о чьих любовных похождениях до знакомства с Софьей судачила вся звездная тусовка, остепенился с появлением в его жизни любимой девушки. Ираклия просто не узнать - он заранее подбирал одежду для будущего ребенка, проводил все свободное время со своей возлюбленной. В больницу на плановые обследования парочка всегда приезжала только вместе. Специально, для того, чтобы первые годы жизни звездное потомство росло подальше от шумного мегаполиса, известный исполнитель строит дом в Подмосковье. Иракли, которого многие все еще ассоциируют с «Вовой-чумой», теперь должен сочинить песню «Вова-образцовый папа».