Невеста Бори Моисеева беременна?

Свадьба Бориса Моисеева запланирована на 15 сентября. Артист рассказал некоторые подробности предстоящего бракосочетания, попутно опровергнув часть распространяемой в интернете информации на этот счет. Первоначально Борис со своей невестой Адель Тодд планировали провести свадьбу в городе Сочи в Красной Поляне. Однако в настоящее время пара подумывает о покупке квартиры в одном из самых фешенебельных домов Королевского Паласа, - элитного района олимпийского Сочи. Если покупка состоится, то свадебное торжество пройдет именно там. Кроме того, певец рассказал Intermedia о том, что свидетельницей на свадьбу он действительно пригласил Лолиту Милявскую, но официального ответа от артистки пока не последовало. От дальнейших комментариев относительно своей свадьбы Моисеев отказался: «Опасаюсь делиться подробностями торжества, потому что они могут и не осуществиться». Напоследок Борис рассказал о том, что сейчас его невеста Адель Тодд находится у себя на родине в США, с подозрением на беременность.