Бритни Спирс снова снимется в телесериале

Бритни Спирс сыграет короткую роль в одном из эпизодов нового сезона музыкально-комедийного сериала «Хор» (Glee). Сериал Glee рассказывает о жизни не слишком удачливого вокального ансамбля в одной американской школе. В основном школьный хор специализируется на исполнении бродвейских хитов, а также популярных композиций из репертуара поп-звезд. Два эпизода уже были посвящены Мадонне и Леди Гага – при этом сами исполнительницы в кадре не появлялись. Бритни Спирс же согласилась поучаствовать в эпизоде, посвященном ее творчеству. Создатели сериала обещают, что никакого подшучивания над трудностями и неудачами Спирс, которые она переживала все последние годы, не будет в принципе: «Мы будем обращаться с ней очень нежно, надев лайковые перчатки», – заявил Райан Мерфи, создатель сериала. У Бритни уже был опыт съемок в сериале – певица снялась в двух эпизодах популярного ситкома «Как я встретил вашу маму», и ее работа была тепло приняла критиками. Что же до самого сериала, то эпизоды с участием Брит помогли ситкому подняться на вершины рейтинга. Кроме Спирс, Мерфи планирует привлечь к съемкам в «Хоре» и других звезд: уже дал согласие Хавьер Бардем, а вот Джулия Робертс наотрез отказалась сниматься в сериале. За время своего существования сериал «Хор» собрал 19 наград Emmy. Новый сезон стартует в сентябре. Мерфи не уточнил, когда именно будет показан эпизод с Бритни Спирс, зато он рассказал, что сейчас идет работа над эпизодом, посвященном Майклу Джексону. Его планируется показать в феврале следующего года