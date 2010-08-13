29 августа стартует «Украина слезам не верит»

29 августа на Новом канале стартует уникальный проект «Украина слезам не верит». Участники этого проекта будут бороться за главную роль в музыкальной лирической комедии, песни для которой напишет Константин Меладзе. Идея этого шоу родилась на канале. А воплощать ее в жизнь «Новый» будет вместе с компанией «Friends Production», с которой успешно сотрудничал во время второго и третьего сезонов «Фабрики зірок», а также работал над проектом «Фабрика. Суперфинал». Проект начнется с фильмов – из них зрители смогут узнать обо всех трудностях, которые пришлось преодолеть участникам шоу на пути к своей цели. Впрочем, талантливым счастливчикам еще предстоит понять: расслабляться нельзя, впереди – несколько месяцев напряженной работы. Ведь каждое воскресенье участникам шоу предстоит демонстрировать в эфире Нового канала яркие хореографические, вокальные и актерские номера. И каждую неделю тому, кто покажется зрителям менее талантливым и менее достойным, придется сойти с дистанции. Главный приз шоу - уникальная возможность стать звездой кино. После окончания проекта «Україна сльозам не вірить» Новый канал начнет съемки музыкального фильма, который, как планируется, появится на экранах Украины и России уже в 2011 году. Ну а пока создателям шоу «Украина слезам не верит» предстоит окончательно определиться с участниками проекта. Сегодня состоялся последний, финальный кастинг. Из 40 претендентов, которые прошли испытание многочисленными прослушиваниями, отборочной комиссии предстоит окончательно выбрать 15 участников. Их имена создатели шоу назовут только после старта проекта. Однако уже известно, что нескольким претендентам члены жюри дадут дополнительный шанс. В первый раз на сцену «Украина слезам не верит» выйдут 18 человек: 12 участников, утвержденных творческой командой шоу, и 6 кандидатов, которым предстоит сразиться на творческой «дуэли» за три оставшиеся мечта в проекте. Смотрите шоу «Украина слезам не верит» на Новом канале с 29 августа по воскресеньям в 20.00