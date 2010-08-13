Шура выпустит новый альбом осенью

Шура готовится выпустить новый альбом в первой половине осени. В середине августа в ротацию на ведущие российские радиостанции поступает новая песня исполнителя «Воздушные шары», которая, возможно, даст название будущей пластинке. Вместе с треками на русском языке в альбоме будет и несколько композиций на испанском. Всего же в диск планируется включить около двух десятков музыкальных номеров, среди которых будут как ранее не издававшиеся песни, так и старые хиты Шуры в новых аранжировках, в том числе «Холодная луна» и «Твори добро». Последнюю Шура недавно спел в одном из московских храмов, где он участвовал в крестинах. После таинства священник обратился к певцу, сказав, что считает его очень светлым человеком, и предложил место в церковном хоре. Как рассказали корреспонденту Intermedia в пресс-службе артиста, он пока думает над этим заманчивым предложением.