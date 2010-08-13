Мадонна планирует выйти замуж в Санкт-Петербурге

Мадонна намерена провести церемонию своего бракосочетания в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом Представители певицы обратились в администрацию дворца с намерением в начале сентября арендовать на два дня все его помещения. Как сообщает NEWSru Israel, Константиновский дворец известен тем, что там нередко назначают свои встречи президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин. Кроме того, Мадонна получила рекомендации от друзей: Элтон Джон, Стинг и Тина Тернер уже устраивали в Петербурге «дворцовые вечеринки». Избранник Мадонны - 23-летний бразильский манекенщик Хесус Лус. У певицы трое детей - дочь Лурдес (1996 г.р), сын Рокко Ричи (2000 г.р) и приемный сын Дэвид Банда (2005 г.р). В 2008 году Мадонна расторгла брак с Гаем Ричи.