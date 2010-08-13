У Арчи — новая девушка!

В московском яхт-клубе «Адмирал» состоялись съемки первого клипа молодой певицы Лизы Макеевой на песню «На одном дыхании». В роли возлюбленного девушки снялся популярный VJ и любимец всех девушек России — Арчи. Оказалось, 20-летняя воздушная брюнетка сама попросила режиссера Владимира Бязрова пригласить на главную мужскую роль именно Арчи. — Я, признаюсь, очень удивился, когда получил это приглашение! — говорит Арчи. — В клипы ведь обычно приглашают знакомых или друзей. С Лизой же до съемок мы знакомы не были. Однако во время откровенных съемок, выдержанных в духе горячего пляжного видео, между молодыми людьми вспыхнула не то симпатия — настоящая страсть! На второй съемочный день парочка уже не стеснялась демонстрировать свои чувства, хотя давать какие-либо комментарии на этот счет журналистам они наотрез отказываются. По сюжету в клипе молодые люди влюбляются друг в друга с первого взгляда. Однако неожиданно между ними встает знойный красавец танцор… — Дальнейшую интригу пока сохраним, но финал будет крайне неожиданным! Скоро все можно будет увидеть в эфире! — говорит режиссер монтажа Александр Хачко, известный по работе во многих фильмах, в частности по «Питер FM». Кроме основной сюжетной линии, в клипе показано 50 любовных историй с другими известными людьми — Пьером Нарциссом, Михаилом Евтеевым, Даниилом Федоровым, Дмитрием Писаревым и другими. В кадре мелькают сочные загорелые девушки в бикини, спортивные парни — словом, царит атмосфера полной свободы и отдыха! Этот пропитанный романтикой клип музыкальные эксперты уже назвали горячим гимном молодости и красоте-2010.