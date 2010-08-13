Кристина Орбакайте нашла иллюзиониста для Дени

Кристина Орбакайте спряталась от московской жары в Петербурге – певица посетила Северную столицу с 12-летним Дени. Мама с сыном наслаждались достопримечательностями и катались по рекам и каналам Петербурга в течение двух дней. Однако основной причиной визита послужила работа. На корпоративе, ради которого и приехала Орбакайте, певица познакомилась с прославившимся на всю страну иллюзионистом Сергеем Листопадом. После совместного выступления они направились в один из ресторанов Петербурга. За ужином иллюзионист не переставал удивлять Кристину и ее маленького сына виртуозными фокусами. Он творил чудеса прямо на глазах удивленного мальчика и не менее удивленной Кристины: тушил об одежду зажженную сигарету, которая таинственным образом пропадала, не оставив следа на ткани, показывал различные фокусы с картами, монетами, кухонными принадлежностями, которые находились на столе, и многое другое. – Дени остался в полном восторге, – признается "ТД" Орбакайте, так и не разгадав секрет трюков Сергея. – Правда, мальчику очень понравилось, – говорит Сергей, – мы даже договорились с Кристиной, что я покажу свое мастерство на дне рождения сына, который будет у него в мае.