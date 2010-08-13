Алена Свиридова записывает новый альбом

Алена Свиридова готовит к выпуску новый альбом. Как сообщил директор певицы Табриз Шахиди, выход альбома намечен на весну следующего года. В запись войдет 10-12 композиций, одна из которых - «Телом и душой» - уже находится в ротации, однако названия пластинки пока нет. Кроме того, Табриз рассказал о том, что Алена возобновит свою концертную деятельность в сентябре. Планируется серия концертов в уральском регионе, однако точные даты выступлений еще не определены. Сейчас певица находится в отпуске в Ялте. 14 августа Алена отметит свой день рождения. Артистка встретит этот день в кругу самых близких людей. Об одном из подарков Табриз рассказал корреспонденту Intermedia: «Компания «Империя музыки менеджмент» подарит Алене новый официальный сайт (на прежнем адресе: sviridova.ru), на котором можно будет найти всю текущую информацию о певице: видеоматериалы, новости, ближайшие концертные выступления и многое другое. Новый сайт будет обновляться гораздо чаще».