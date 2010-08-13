20-22 августа пройдет финал конкурса «Детская Новая волна-2010»

Финал международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна-2010" пройдет 20-22 августа в Крыму в Международном детском центре "Артек" (Украина). Украина на нынешнем конкурсе будет представлена такими исполнительницами как Анастасия Петрик (Одесса) и Анастасия Грошко (Киев) в младшей возрастной категории и Виктория Петрик (Одесса) и Анна Кукса (Житомир) в старшей возрастной категории. В младшей группе (8-12 лет) в финал "Детской Новой волны-2010" вышли Владимир Арзуманян (Армения), группа The king boys (Латвия), Анастасия Титова (Россия), В старшей (13-15 лет) - коллектив "Размик и друзья" (Армения), Габриэль Манкускайье (Литва), Катей Июньской(Белорусь), София Шамс и Кристина Селезнева (Россия),. В этом году в адрес оргкомитета "Детской Новой волны-2010" поступило более 5 тыс. заявок от юных талантов из 16 стран мира. К участию в полуфинале были допущены 100 участников. После двухдневного прослушивания членами профессионального жюри были отобраны 16 представителей 9 стран. Нынешний конкурс по традиции будет проходить три дня. 20 августа в "Артеке" будет организовано карнавальное шествие, в котором примет участие детский продюсерский центр «Парадиз», продюсером которого является Инна Машковская. Шествие плавно перетечет в торжественное открытие "Детской Новой волны-2010", непосредственно куда организаторы и пригласили детей продюсерского центра в качестве балета. А также маленькие таланты выступят на большой сцене вместе с такими «звездами» шоу-бизнеса, как Ани Лорак, Бандерос, Дискотека Авария, Филипп Киркоров и т.д. В первый конкурсный день участники исполнят песни из мультфильмов и детских кинофильмов. Второй день (21 августа) подарит юным дарованиям концерт победителей и лауреатов детской "Новой волны" разных лет: Ростислава Тодореску (дуэт “Emotion”), Влад Каращук, Ангелина Шалимова и т.д. В этот же день конкурсанты посоревнуются в исполнении оригинальных композиций. Награждение победителей и гала-концерт пройдут в день закрытия творческого состязания, 22 августа. На гала-концерте выступят популярные артисты российской, украинской и зарубежной эстрады. В их исполнении прозвучат как новые, так и уже полюбившиеся песни.