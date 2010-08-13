Группа «Ранетки» может выступить на разогреве у Оззи Осборна

Оззи Осборн решил, что на его российских концертах «разогревающей» группой должна стать команда из России. Организаторам своих концертов Оззи поставил условие, что играть должны «самые лучшие музыканты, работающие в стиле тяжелый рок». Продюсерский центр «Я — талант» объявил конкурс на право участвовать в разогреве у Оззи Осборна еще в начале июля. К настоящему времени прислано более 150 работ различных музыкантов со всей страны. Прием работ будет продолжаться до 1 сентября. После чего будут отобрано трое победителей, из которых Оззи выберет саппорт, который и откроет концерт великого и ужасного рокера 11 сентября в Санкт-Петербурге. По неподтвержденной пока информации, опубликованной на сайте «Карта музыки», в Москве 13 сентября на разогреве у Оззи выступит команда «Ранетки».