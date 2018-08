Дебютный альбом Джорджа Майкла будет переиздан

Популярный поп-исполнитель Джордж Майкл планирует переиздать свой дебютный сольный альбом «Faith». Оригинальная пластинка вышла в 1987 году и разошлась тиражом 20 миллионов копий. Переиздание планируется выпустить в нескольких форматах, включая коллекционное издание. Новый вариант «Faith» будет содержать несколько неизданных ранее треков и ряд новинок от популярного поп-певца. Релиз ожидается 27 сентября этого года. Трек-лист оригинального альбома Faith выглядит следующим образом: 1.Faith 2.Father Figure 3.I Want Your Sex 4.One More Try 5.Hard Day 6.Hand To Mouth 7.Look At Your Handa 8.Monkey 9.Kissing A Fool 10.A Last Request (I Want Your Sex Part 3)