Настю Стоцкую обокрали в бутике

27-летняя Анастасия Стоцкая стала жертвой мошенников во время шопинга в Риге: недобросовестные кассиры одного из самых дорогих бутиков города умело провернули операцию, в результате которой певица лишилась 32 000 рублей. Расплачиваясь за выбранный товар, Настя предъявила продавцу карточку, с которой операционист совершил нехитрую операцию - на первый взгляд такую же, как обычно. Уже позже, обнаружив, что с карты списано гораздо больше, чем потрачено, средств, артистка узнала, что «пластиковый кошелек» пропустили через аппарат дважды. Анастасия этого видеть не могла, а в случившемся разобралась, оказавшись в следующем магазине. - Я не ожидала, что такое может произойти в магазине элитной марки, - делится с Life Showbiz Настя Стоцкая. - Сумма получилась достаточно приличная, поэтому оставлять я это так не намерена, но надеюсь, что удастся решить этот вопрос миром и не доводить до суда.