Тамерлан и Алёна Омаргалиева станут хедлайнерами «Черноморских игр»

В субботу, 14 августа r`n`b дуэт Тамерлан и Алёна Омаргалиева станут звёздными гостями детского музыкального конкурса «Черноморские игры» в городе Скадовске. Алёна Омаргалиева споёт на сцене детского фестиваля песню «Ты не со мной», с которой ровно десять лет назад одержала победу в конкурсе «Черноморские игры - 2000». Вместе, Тамерлан и Алёна выступят хэдлайнерами одного из конкурсных дней и поддержат юных конкурсантов на сцене. Дуэт исполнит несколько своих песен, среди которых самый нежный r`n`b-хит этого лета «Хочу с тобой» и свежий жизнерадостный гимн «Всё будет хорошо». Алёна готовится к этому выступлению с особым трепетом. - Десять лет назад первый приз в «Черноморских играх» очень многое дал мне на старте музыкальной карьеры. Песню для выступления тогда написал Александр Панайотов и сам детский конкурс стал для меня прорывом во взрослую музыкальную жизнь. Я горжусь своей победой в 2000-м году и с удовольствием поддержу начинающие таланты на конкурсной сцене в 2010!, - говорит Алёна Омаргалиева. Тамерлан и Алёна рассказали, что кроме выступления в качестве хедлайнеров этого фестивального дня они с удовольствием посетят шоу воздушных змеев, выставку песчаных скульптур и детских граффити, которые приурочены к конкурсу «Черноморские игры-2010» в Скадовске.