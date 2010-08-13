Хедлайнерами Sziget-2010 стали Madness, Faithless и Gorillaz

В Будапеште открылся Sziget – крупнейший музыкальный фестиваль в Восточной Европе На фестивалях масштабом поменьше первые день-два обычно идут на раскачку – и аудитории, и музыкальной программы. На Сигете выступление главных хедлайнеров – Iron Maiden и Muse – тоже запланированы на последние два дня, однако и день открытия 11 августа, и второй фестивальный день отметились интересными выступлениями. Хедлайнерами 11 августа стали Madness – легенда британской электронной сцены конца 1970 - середины 80-х, играющая поп-ска-музыку, а также знаменитые американские панк-рокеры Bad Religion. В целом же, даже несмотря на довольно агрессивный финал, первый день прошёл в духе реггей и раста, то есть весьма расслабленно. Во второй день звездой главной сцены стал харизматичный темнокожий британец Макси Джазз и его команда Faithless. Частый гость на Сигете, он однажды приезжал и в Киев, летом 2007-го. Но, как отметили некоторые его украинские фаны, шоу на Сигете выглядело на порядок эффектнее по драйву, а качество звука здесь и в столичном Дворце Спорта, где выступала команда, вообще бессмысленно сравнивать. Послушать вживую смесь трип-хопа, транса, эйсид-джаза и ещё десятка направлений танцевальной электронной музыки, которую играют Faithless, собралось несколько десятков тысяч человек – пространство у главной сцены было полностью заполнено публикой. Правда, далеко не все, кто присутствовал на Faithless, смогли попасть на вторых хедлайнеров дня – британскую команду Gorillaz Sound System. Они выступали на одной из побочных сцен фестиваля – закрытом помещении, напоминающем ангар. Уже к началу выступления он был плотно набит людьми, а во время самого шоу поток желающих попасть внутрь был значительно плотнее, чем колонна тех, кто решил переместиться на другую площадку. По слухам, Gorillaz приехали на Сигет вместо U2, которые до этого уже отменили свои выступления на нескольких фестивалях. Впрочем, и британские электронщики приехали неполным составом: на сцене Сигета они выступали без своего фронтмена Дэймона Алборна. Что хоть и разочаровало значительную часть тех, кто приехал специально ради Gorillaz, но, в принципе, не смутило никого из тех, кто в итоге попал на концерт. Вокал Алборна всё равно звучал в записи, шоу разворачивалось на гигантском экране, где крутилось видео с участием рисованных персонажей из клипов группы, а сами музыканты играли за экраном. Gorillaz исполнили несколько треков из своего последнего альбома Plastic Beach, а также проверенные хиты вроде «Clint Eastwood». Вообще же на фестивале работает более десяти сцен, и услышать там можно какую угодно музыку: от нью-металла и этники до блюза и лёгких дискотечных хитов.