Макс Барских выпустил 40 000 студентов

Макс Барских совместно с молодежным журналом «Твои кумиры» представил подарочный диск для своих поклонников Под конец жаркого лета певец и композитор представил своим слушателям новые треки. В свежем номере популярного ежемесячника «Твои кумиры» читатели найдут подарочный диск артиста, в который помимо полюбившихся хитов, вошли два новых трека Барских. Один из них – это ремикс на «Сердце бьется», а второй – песня «Студент» в новой аранжировке. Причем на диске поклонники Макса найдут сразу две версии песни. Это летний презент секс-символа сцены своим поклонникам. Тираж выпуска – 40 000, поэтому можно надеяться на то, что каждому студенту достанется по заветному диску. «Студент» открывает новую страницу в творчестве Макса Барских. Слоган перемен – Лучшие годы. И это неслучайно, ведь самые яркие и безбашенные события, как правило, случаются в молодости. По прогнозам экспертов, «Студент» станет гимном студенчества и молодости, и именно на эту песню в ближайшие дни будет снято новое, шестое по счету, видео артиста. Одна из съемочных локаций расположится в самом сердце столицы – на Площади Независимости. Ради этого часть территории будет перекрыта на несколько часов.