Эван Макгрегор и Пирс Броснан рассказали о съемках фильма «Призрак»

5 августа в российский прокат вышел политический триллер Романа Полански "Призрак", главные роли в котором исполнили Пирс Броснан и Эван Макгрегор. Броснан предстал в образе премьер-министра Великобритании, Макгрегор сыграл писателя, которому поручили закончить мемуары политика. "Меня интересует личность лидера, который теряет власть. Хочется понять закономерности в поведении таких людей. Как человек поднимается на самый верх? И каково это – чувствовать, что теряешь власть?", - рассказал автор сценария Роберт Харрис. "Призрак" – история о писателе, которому в кратчайшие сроки необходимо завершить работу над мемуарами премьер-министра Великобритании Ланга. Постепенно герой Макгрегора начинает понимать, в какую мутную и небезопасную историю он впутался. Задача написать мемуары – из числа опасных, когда в биографии твоего героя - сплошные белые пятна, подозрительно напоминающие реальные государственные тайны. По словам Броснана, обстановка во время съемочного процесса была очень дружелюбной: работать в такой обстановке было приятно. "Все актеры – прекрасные люди. Никто на съемочной площадке не кричал, не пытался ставить себя выше других. И Эван (Макгрегор) в этом смысле служил для всех примером", - рассказал Пирс Броснан. Эван Макгрегор, в свою очередь, лестно отозвался о режиссере триллера Романе Полански. "Он нас просто очаровал. Этот режиссер знает, чего он хочет добиться, и мы соглашаемся с ним и сами хотим воплотить его идею", - рассказал актер.