Настя Сиваева из «Папиных дочек» потеряла память

На финальном кастинге шоу «Украина слезам не верит» известные актеры, помогая участникам справиться с актерским заданием, легко перевоплощались в самых разных персонажей По задумке организаторов шоу «Украина слезам не верит», на финальном кастинге претенденты показывали свое мастерство в паре с профессиональными актерами. Их партнерами по сцене стали Александр Олешко, Илья Любимов, Анастасия Сиваева и Виктория Смачелюк. Образы Напомним, что ко второму заданию финального кастинга – актерской миниатюре допустили не всех участников. Увы, многие сразу после вокального «испытания» услышали вежливое: «Спасибо, но…». Зато те, кто дошел до актерских «проб» (26 из 40 участников), получили возможность выйти на одну сцену с настоящими профи! Например, конкурсантке из Запорожья Виктории помогал актер Илья Любимов (зрители его знают по сериалу «Не родись красивой»). Заметно волнуясь перед выходом на сцену, Вика рассказала: - Мы отрепетировали два раза. Первый раз Илья очень много импровизировал, но, заметив мое волнение, предложил не отступать от изначального текста. Сейчас я, по его совету, стараюсь расслабиться и войти в образ. На сцене актеры и конкурсанты изображали смешные и трагические жизненные ситуации. Например, Александр Олешко (ситком «Папины дочки») выступал в роли нерадивого официанта, а потом любовника - риелтора. Илья Любимов предстал сразу в трех образах: мужчины, которому девушка предлагает пожениться, гостя, зашедшего к близорукой хозяйке на чай, и неуверенного в себе похитителя жены олигарха. Насте Сиваевой («Папины дочки») нужно было сыграть девушку, которая потеряла память. А Виктория Смачелюк (сериал «Бывшая») - любовницу, которая уговаривает мужчину оставить их роман в тайне от ее мужа. Реквизит Порой участники кастинга так входили в роль, что страдал реквизит. Так, в одной из сценок с Ильей Любимовым конкурсантки то и дело роняли со сцены вешалку и даже разбили вазу. Кто из конкурсантов использовал свой последний шанс на все 100%, ребята узнают уже в ближайшее время. На днях отборочная комиссия объявит им результаты. - Скорее всего, девушек будет 8, а парней 7, - приоткрыл тайну творческий продюсер шоу Константин Меладзе. А вот зрители Нового канала узнают имена участников проекта после его старта! Смотрите шоу «Украина слезам не верит» с 29 августа по воскресеньям в 20.00!