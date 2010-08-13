Доктор Хаус стал самым богатым

Британец Хью Лори признан самым высокооплачиваемым актером американских драматических телесериалов. Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг самых богатых людей на американском телевидении. Достигший широкого признания в качестве исполнителя роли эксцентричного врача в "Докторе Хаусе" Лори получает за каждый эпизод гонорар в 400 тысяч долларов, передает ИТАР-ТАСС. На втором месте оказались занятые в сериале "Закон и порядок: Специальный корпус" актеры Маришка Харгитей и Кристофер Мелони. Каждый из них получает за один эпизод по 395 тысяч долларов. Третью строчку в рейтинге занял Дэвид Карузо. За съемки одной серии "C.S.I.: Майами" ему платят 375 тысяч долларов. Что касается Лорри, то актер хорошо знаком зрителю и как участник британского комического дуэта в партнерстве со Стивеном Фраем, выпускавшего в свое время в Великобритании "Шоу Фрая и Лори", а также по роли обаятельного лондонского повесы Берти Вустера и его гениального слуги Дживса в сериале по книгам П. Г. Вудхауза "Дживс и Вустер". Среди новых оригинальных проектов Лори - запись музыкального альбома в стиле новоорлеанского блюза. По его словам, пластинка будет выпущена до конца текущего года. Впрочем, во главе других разрядов новейшего рейтинга оказались еще две известные личности. Так, в комедийном жанре, играющий в ситкоме "Два с половиной человека" Чарли Шин зарабатывает по 1,25 миллиона долларов за серию. В категории ток-шоу не имеет равных по объемам гонораров телеведущая Опра Уинфри - они достигают 315 миллионов долларов в год.