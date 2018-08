Теща Робби Уильямса будет жить вместе с ним

Известный британский исполнитель Робби Уильямс после свадьбы с актрисой Айдой Филд перевез свою новую тещу в роскошный особняк пары в Лос Анджелесе. По сведениям The Daily Mail, женщина будет проживать вместе с новобрачными. Счастливая пара уже успела дать эксклюзивное интервью журналу Hello!. Кроме того, корреспондентам издания позволили провести фотосъемку церемонии которая, к слову, была далека от традиционной. Как рассказал изданию Уильямс, "единственное, что сохранилось от традиций - это клятвы". Пара обошлась без "холостяцких вечеринок и девичников". Роль подружек невесты исполняли восемь собак, у них на шеях были воротнички из цветов. На невесте было платье от Monique Lhuillier. "Айда выглядела как самая прекрасная девушка в мире, - признается Робби на страницах Hello!. - Все вокруг было волшебным, нас окружали близкие члены семьи, друзья, и после всего этого еще увидеть Айду, которая просто светилась - для меня это было уже слишком. Я - самый счастливый мужчина на планете!" "Молодые" рассказали, что не смогли решить, какие кушанья лучше всего подойдут для свадьбы, и поэтому просто выбрали все, что любят сами. Гости ели суши, стейки и шоколадные кексы, а кульминацией меню стал традиционный английский завтрак: бекон, омлет и бобы, которые подали в первом часу дня. О свадебном торте Айда рассказала отдельно: "Он состоял из трех слоев. Первый - red velvet (специальный красный слой, который обычно кладут между ванильным и шоколадным), самый любимый у Робби. Второй корж - морковный, и третий - ванильно-кокосовый".