Автор кинофильмов "Аватар" и "Титаник" и один из наиболее влиятельных деятелей шоубизнеса Джеймс Кэмерон погрузился на дно Байкала на глубоководном аппарате "Мир-1". Об этом сообщает "Интерфакс". Погружение началось в понедельник, 16 августа, в районе мыса Толстый, что в южной части озера. Аппаратом управляет председатель технического совета Фонда содействия сохранению озера Байкал Анатолий Сагалевич. К настоящему моменту "Мир-1" с Кэмероном уже погрузился на глубину 1368 метров. Всего, как добавляет РИА Новости, погружение займет 2-3 часа, в течение которых Кэмерону представится возможность обследовать береговую линию. Кэмерон прибыл на Байкал по приглашению Героя России Сагалевича. В этой поездке знаменитого режиссера сопровождают австралийский исследователь, участник глубоководной экспедиции "Арктика 2007" Майкл МакДауэлл, а также писательница, автор книги "Аватар. Иллюстрированный путеводитель по Пандоре", Мария Вильхельм. Примечательно, что Джеймс Кэмерон уже имеет опыт глубоководных погружений на аппаратах "Мир". В частности, режиссер неоднократно погружался в Атлантический океан в ходе съемок фильма "Титаник". Отметим, что до Джеймса Кэмерона на дно Байкала погружались и другие известные личности. В августе возможность изучить животный мир озера представилась министру финансов РФ Алексею Кудрину. До Кудрина на дно Байкала погружались премьер-министр РФ Владимир Путин, а также президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж.