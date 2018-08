Новый фильм Сталлоне захватил лидерство в североамериканском прокате

Новый фильм Сильвестра Сталлоне "Неудержимые" захватил лидерство в североамериканском кинопрокате. Об этом сообщает агентство Associated Press. За дебютный уикенд 13-15 августа картина смогла собрать 35 миллионов долларов. В боевике "Неудержимые" рассказывается об отряде наемников, которым поручили свергнуть диктатора одной из латиноамериканских стран. Главные роли в этом фильме сыграли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Джет Ли, Дольф Лундгрен, Микки Рурк, Терри Крюс, Рэнди Кутюр и Эрик Робертс. Кроме того, в одном из эпизодов "Неудержимых" появляются Арнольд Шварценеггер и Брюс Уиллис. Картина вышла в североамериканский прокат 13 августа. "Неудержимым" удалось обойти по сборам новый фильм режиссера Райана Мерфи под названием "Ешь, молись, люби", главную роль в котором сыграла Джулия Робертс. Премьера этой картины в Северной Америке также состоялась 13 августа. За первые выходные фильм собрал 23,7 миллиона долларов. Лидер прошлой недели - полицейская комедия "Копы в глубоком запасе" (The Other Guys) - опустился на третью строчку рейтинга самых кассовых фильмов уикенда, собрав 18 миллионов долларов. Четвертое место занял фантастический триллер Кристофера Нолана "Начало". За пятый уикенд фильм с Леонардо ди Каприо в главной роли собрал 11,4 миллиона долларов. В список из десяти самых успешных фильмов уикенда попала еще одна новинка - картина "Скотт Пилигрим против всех". За выходные он собрал 10,5 миллиона долларов, заняв пятое место в рейтинге. По сюжету картины главному герою необходимо победить семь бывших парней своей новой девушки