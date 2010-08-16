Фанаты Цоя скупили все цветы на Арбате, чтобы возложить их к его стене

Сотни фанатов Виктора Цоя собрались в воскресенье вечером у его стены на Арбате , чтобы почтить память легендарного певца в двадцатую годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости. Люди уже из метро выходят с цветами и несут их стене Цоя. Фанаты артиста поют его песни, кричат: "Мы с тобой!". Прохожие, которые гуляют по Арбату, в том числе и иностранцы, они останавливаются у стены на несколько минут и подпевают известные им песни. Как передает корреспондент РИА Новости, у стены Цоя на Арбате сейчас множество цветов, горят несколько свечей. "Цой - наше все. Только у талантливого и гениального человека будут такие песни, которые слушают даже после десятилетия гибели автора", - сказал РИА Новости один из фанатов артиста. Цветочные ларьки на Арбате не успевают завозить гвоздики и розы, потому что их раскупают фанаты. "Мы сегодня с утра уже несколько раз завозили цветы, потому что эти люди (фанаты) раскупают их и несут к стене", - сказала РИА Новости продавщица одного из цветочных ларьков. Виктор Цой в 1981 году в возрасте 19 лет основал "Кино" - одну из самых популярных советских рок-групп. До конца жизни он оставался ее лидером, автором всех текстов и музыки. В общей сложности группа просуществовала девять лет, и за это время было выпущено более сотни песен, несколько сборников и концертных записей. Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в нескольких десятках километров от Риги. Согласно официальной версии, музыкант заснул за рулем. После его гибели "Кино" почти сразу распалось.