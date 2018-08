Джазовая певица Эбби Линкольн скончалась в США

Всемирно известная джазовая исполнительница, композитор и актриса Эбби Линкольн скончалась в воскресенье в собственном доме в Нью-Йорке, сообщает газета New York Times. О смерти 80-летней Линкольн журналистам сообщил ее брат Дэвид Вулдридж (David Wooldridge). Известно, что весной 2007 года певица перенесла операцию на открытом сердце. Однако стали причиной ее смерти именно проблемы с сердцем или какое-либо иное заболевание, не сообщается. Анна Мари Вулдридж (Anna Marie Wooldridge), снискавшая позднее славу под именем Эбби Линкольн, появилась на свет в Чикаго 6 августа 1930 года. Кроме нее в семье было еще 11 детей. В начале 1950-х годов будущая легенда джаза покинула родной дом, чтобы начать карьеру певицы. Кинодебют Линкольн, состоявшийся в 1956 году, запомнился многим. В музыкальной комедии "The Girl Can't Help It" ("Девушка ничего не может с этим поделать") Эбби появилась на экране в платье, которое ранее сама Мэрилин Монро одевала на съемках кинофильма "Джентельмены предпочитают блондинок". За свою долгую певческую карьеру Эбби Линкольн успела поработать со множеством известнейших джазовых музыкантов и записала более 20 альбомов, последний из которых "Abbey Sings Abbey" вышел в мае 2007 года.