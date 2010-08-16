«Неуловимого мстителя» сбил автомобиль

Известный советский актер Виктор Косых, полюбившийся миллионам телезрителей по кинофильму "Неуловимые мстители", где он сыграл Даньку, на днях был госпитализирован в одну из столичных клиник после ДТП на северо-востоке Москвы. Несчастье с 60-летнем артистом произошло утром 12 августа на улице Докукина. Вызванные очевидцами на место врачи скорой помощи констатировали травму лица, кровотечение и доставили Виктора Ивановича в нейрохирургическое отделение 20-й горбольницы. "Мы только по документам поняли, что нашим пациентом стал известный актер", — рассказали врачи. Медики обеспокоены состоянием актера и говорят о том, что ему необходим постоянный уход, сообщает "Росбалт" Однако его пока никто не навещает. Уже в больнице Виктор Иванович получил новую травму — вставал с кровати и ударился головой. К слову сказать, это уже не первое ДТП за последнее время с участием актера. Так, в ноябре прошлого года Косых не справился с управлением, его автомобиль выехал на газон и совершил наезд на препятствие. В результате артист получил серьезную травму головы. Кстати, в 1997 году актер попал в довольно серьезное ДТП. Тогда он ехал по одной из столичных улиц и вдруг прямо перед машиной трое пьяных кинулись перебегать улицу. Чтобы избежать наезда, Виктор вывернул руль вправо и налетел на бордюр. От сильного удара колесо взорвалось, машину развернуло на 180 градусов и выбросило в придорожное кафе. Актер и его ребенок, также находившийся в салоне, не пострадали, но три других человека получили травмы. Один из пострадавших позже скончался в больнице.