«История игрушек 3» обошла «Шрека» в списке самых кассовых мультфильмов

Мультипликационная лента "История игрушек 3" от студии Pixar стала самым кассовым анимационным фильмом всех времен. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные компании Disney. Картина, вышедшая в прокат 16 июня 2010 года, смогла собрать во всем мире свыше 920 миллионов долларов, обогнав по этому показателю мультфильм "Шрек 2" от DreamWorks Animation. Кроме того, "История игрушек 3" попала в четверку самых успешных проектов компании Walt Disney. Первое место в этом рейтинге занимает фильм "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" (1,07 миллиарда долларов), на второй строчке оказалась картина "Алиса в стране чудес" (1,02 миллиарда долларов), а на третьей - "Пираты Карибского моря: На краю Света" (961 миллион долларов). Первая часть "Истории игрушек" вышла на экраны в 1995 году, собрав в мировом прокате 362 миллиона долларов. В 1999 году появилось продолжение, которому удалось заработать 485 миллионов долларов. В январе 2006 года студию Pixar, создавшую эти картины, приобрела компания Walt Disney. Сумма сделки составила 7,4 миллиарда долларов. В третьей части "Истории игрушек" рассказывается о том, как живые игрушки, среди которых ковбой Вуди и космический рейнджер Базз, совершают побег из детского сада. По сюжету, они пытаются вернуться к своему прежнему хозяину, мальчику по имени Энди.