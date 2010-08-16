«Золотого леопарда» кинофестиваля в Локарно получил китайский режиссер

Главный приз кинофестиваля в швейцарском Локарно, завершившегося 14 августа, получил китайский режиссер Ли Хунци. Жюри присудило ему "Золотого леопарда" за фильм "Зимние каникулы", сообщается на официальном сайте кинофестиваля. Вместе с главным призом режиссер получит также денежное вознаграждение в размере 90 тысяч швейцарских франков (86 500 долларов США). Специальный приз жюри Локарно был присужден румынскому режиссеру Мариану Крисану за франко-румыно-венгерский фильм "Утро" ("Morgen"). Мариан Крисан также получил премию в размере 30 тысяч швейцарских франков (28 800 долларов США). Приз за лучшую режиссуру достался канадскому кинематографисту Денису Котэ (Denis Cote), участвовавшему в конкурсе с картиной "Керлинг" ("Curling"). Жюри фестиваля также отметило исполнителя главной роли в фильме, Эммануэля Билодо (Emmanuel Bilodeau). Он получил приз за лучшую мужскую роль. Награду за лучшую женскую роль получила сербская актриса Ясна Дуричич (Jasna Duricic), сыгравшая в картине "Белый белый свет" ("Beli beli svet") режиссера Олега Новковича (Oleg Novkovic). Картины из России в главной конкурсной программе фестиваля не участвовали. В то же время, в рамках фестиваля вне конкурса был показан полнометражный фильм российского режиссера-аниматора Гарри Бардина "Гадкий утенок".