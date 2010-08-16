Прошла жеребьевка конкурса «Детская Новая Волна-2010»

В детском международном центре «Артек» сейчас в самом разгаре проходит подготовка к ежегодному фестивалю «Детская Новая Волна – 2010». Дети из разных стран собрались в гостиничном комплексе «Аю-Даг». С самого раннего утра конкурсанты встречаются на репетиции с режиссером конкурса – Александром Ревзиным и музыкальным продюсером – Евгением Орловым, которые лично прослушивают каждого участника, внося свои коррективы и давая советы. Вчера 15 августа организаторы конкурса, во главе с директором компании «Арс» - Александром Румянцевым, собрали всех конкурсантов в Ялтинском дельфинарии, для определения номеров в первый конкурсный день, где сами дельфины приносили нашим конкурсантам их счастливые номера. представители в Украины в первый конкурсный день в младшей категории будут выступать по номером два – Анастасия Грошко, и номером четыре – Анастасия Петрик. В старшей категории Анна Кукса, представительница Украины, будет открывать конкурс, так как именно ей по щасливилось вытянуть номер один, а Виктории Петрик достался номер семь. Далее конкурсанты отправились в замечательное путешествие по морю где их ожидала жеребьевка для выступления во второй день. Атмосфера на палубе царила очень дружелюбная, ребята все вместе забрасывали сеть в воду и вытягивали ракушки, на которых были написаны номера. Позитвно настроенные учасники по очереди разобрали свои ракушки. И мы получили такие результаты: во второй конкурсный день в двух категориях конкурс будут открывать представительницы Украины – Анастасия Грошко и Анна Кукса. А талантливым сестрам Петрикам достались номер два – Насте и номер шесть – Виктории. Впереди участников еще ждет насыщений график подготовки. А нам остается пожелать им терпения и сил.