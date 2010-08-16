Лолита парализовала работу Курского вокзала

Лолита Милявская стала жертвой собственной популярности. Из-за навязчивого поклонника страдать не только женщине без комплексов, но и простым гражданам. Перед съемками клипа на песню "Иди и смотри", которые должны были состояться в здании Курского вокзала, на пульте охраны раздался звонок о заложенной в зале бомбе. Певица подозревает в злодеянии одного из ее недоброжелателей. Спустя час под охраной сотрудников правоохранительных органов съемки все же решили продолжить. Самым главным стала безопасность 67-и детей, принимавших участие в съемках клипа. Лолита то и дело осматривалась по сторонам в поисках злоумышленников. "Я и не сомневалась: что-то да случится. Ведь там, где я нахожусь, обязательно техника выходит из строя, рушатся здания и творится черт знает что, - переживала. - Но самое ужасное, что из-за каких-то моральных уродов приходится страдать и несовершеннолетним". Певица уверена, что данная ситуация не простое совпадение. "От известности одни убытки, - поделилась она с "Московским комсомольцем". - Сначала на подъездах признания в любви пишут, но романтики тут мало – ощущение, будто меня просто отымели. Уже перед соседями стыдно. Пришлось купить банку краски, теперь самолично по вечерам закрашиваю все стены. И телефон сменила. А то звонят с такими непристойностями, что даже я, взрослая женщина без комплексов, краснею. И ладно бы были мужики, а то звонят сплошные сопляки какие-то". Посмотреть на съемочный процесс собралось много зевак, ожидавших отправления своих поездов. К слову сказать, у каждого из них был шанс попасть в финальную версию клипа. В заключительном дубле дети выбирали себе напарников из числа собравшихся зрителей, чтобы вместе закружиться в хороводе.