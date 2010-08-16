У Павла Деревянко будет внебрачный ребенок

Актер Павел Деревянко скоро станет папой. Однако жениться на своей беременной подруге он не торопится. Исполнитель главной роли в сериале "Девять жизней Нестора Махно" роли Лени Маршанского в многосерийном боевике "Родина ждет" 34-летний Павел Деревянко всегда считался неисправимым ловеласом. Однако в последнее время актер появляется на светских мероприятиях в компании одной и той же брюнетки, которой, к слову, уже трудно скрывать свою беременность. На вопросы о личной жизни Деревянко предпочитает не отвечать. Но в конце прошлого года он признался, что не свободен и даже созрел для создания семьи. Имя своей избранницы Деревянко тщательно скрывал. Журналистам удалось выяснить, что девушку зовут Дарья. Она - актриса. По словам друзей Павла, девушка вот-вот должна родить. "Комментировать свою личную жизнь не буду! – заявил Деревянко "Экспресс-газете". - Если вас интересует, собираюсь ли я жениться, отвечу: "Пока нет!" По мнению Павла, излишняя откровенность неминуемо приводит к разрыву отношений. Сохранить любовный союз актеру и без того удается с трудом. Ведь он постоянно находится во внутреннем конфликте между мечтами и реальностью. "Многим девушкам, с которыми я находился в близких отношениях, причинял боль, - признался как-то Павел. - Но я, безусловно, не хотел этого. Просто в начале отношений мы лояльно настроены друг к другу и многого не замечаем. А спустя время всплывают недостатки, и приходится где-то проявлять грубость".