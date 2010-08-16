Режиссер «Ведьмы из Блэр» снимет хоррор об одержимости демонами

В 1999 году молодые режиссеры Эдуардо Санчес и Дэниэл Мирик обеспечили себе чудное резюме, сняв в четыре руки нашумевшую "Ведьму из Блэр". Друзьям пророчили большое будущее, но больше им работать вместе не пришлось: вскоре тандем распался, и пути подельников разошлись. Ничего подобного "Ведьме из Блэр" экс-коллегами с тех пор так и не было снято, а провалившийся в прокате сиквел картины делали совсем другие люди. Правда, в 2009 году Санчес, впечатленный кассовым успехом "Паранормального явления", выступил в прессе с заявлением, что готов снять триквел "Ведьмы", а может быть, и приквел. "Мне кажется, сейчас самое время вернуться к истокам для еще одного рывка, — сказал Санчес. — "Сейчас я в одном шаге от того, чтобы поделиться идеями с Lionsgate". Идеи, по всей видимости, студии не приглянулись. Но Санчес сидел без дела недолго: как сообщает Variety, он уже начал препродакшн своего нового проекта под названием "Одержимость" (Possession). Сюжет картины, анонсированной как "сплав хоррора с триллером и мистического с психическим", расскажет об ужасных и таинственных событиях в маленьком городке, одна из жительниц которого "стала вместилищем ужасных сил". Одержимость демонами — тема нынче в Голливуде модная, так почему бы не настричь с нее купонов, особенно если ты автор "Ведьмы из Блэр"? Санчес написал сценарий вместе со своим другом Джейми Нэшем и планирует начать съемки в октябре в Мэриленде.