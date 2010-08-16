Королева поп-музыки Мадонна отмечает день рождения

Сегодня отмечает свой 52 день рождения американская звезда мировой поп-сцены Мадонна (Мадонна Луиза Вероника Чикконе). Сложно назвать исполнителя, чье имя бы чаще оказывалось на страницах таблоидов и журналов, разве что почивший год назад Майкл Джексон мог составить ей достойную конкуренцию. Ее клипы и живые выступления вот уже тридцать лет шокируют чопорную и консервативную публику и привлекают все новых и новых поклонников. Луиза Чикконе родилась в городе Бэй-Сити, штат Мичиган. Она была третьим ребенком в семье, которая отличалась большой набожностью. Возможно, именно излишнее давление родителей на девочку в повседневной жизни и привело к вызывающему поведению Луизы в дальнейшем. Музыкальная карьера будущей звезды началась в 1979 году с игры на ударных в нью-йоркской рок-группе. Потом она освоила гитару, а затем перешла к вокалу и сочинению собственного материала. После выпуска двух успешных синглов, Мадонна представила миру свой первый альбом «Like A Virgin» (1983), который разошёлся тиражом 19 миллионов по всему миру. Мадонна смогла показать себя не только как талантливая певица (на ее счету семь премий «Грэмми»), но и востребованная актриса – она снялась более чем в 20 фильмах. За игру в киномюзикле «Эвита» Луиза Чикконе удостоилась престижной премии «Золотой глобус». В 2004 году Мадонна попробовала себя в качестве детского писателя. Книга под названием «Английские розы» стала самым быстро распродаваемым дебютом детского писателя, после чего было издано еще 5 книг звезды. В 2007 году Мадонна освоила и профессию кинорежиссера, поставив романтическую музыкальную комедию «Порок и мудрость». Сейчас она работает над фильмом о короле Эдварде VIII, который отрекся от престола, влюбившись в американку Уоллис Симпсон. По последней информации, королева поп-музыки в скором времени приедет в Санкт-Петербург, где планирует снять свой новый клип. Для этих целей она арендовала Константиновский дворец, что сразу породило массу слухов в СМИ о том, что Мадонна решила сочетаться в нашей Северной столице браком со своим бойфрендом. «Я посчитала, что этот исторический памятник прекрасно подойдет для съемок моего нового клипа. Вот для этих целей я и сняла его. Россия мне очень нравится, возможно, в будущем, я действительно отмечу свое бракосочетание здесь, но дело в том, что сейчас я еще не готова связать себя брачными узами», - несколько дней назад сообщила Мадонна.