Второй ремикс-альбом от Tiesto выйдет в начале сентября

В начале сентября в России выходит новый диск от популярного ди-джея Tiesto . Пластинка получила название «Kaleidoscope Remixed». Новый ремикс-альбом содержит 14 треков. Большинство ремиксов уже давно и отлично известны публике, поскольку не один десяток раз звучали в радиошоу Club Life и в живых выступлениях Tiesto. Среди них стоит отметить работы Avicci (Escape Me), Wolfgang Gartner (I Will Be Here), Bart B More (Louder Than Boom) и другие. Также на диске можно будет найти ремиксы самого Tiesto - Extended версию трека Surrounded By Light; пожалуй, лучший вариант звучания I Will Be Here, озаглавленного, как Tiesto Remix; а также Beat версию трека Always Near. Именно в поддержку этого альбома Tiesto сейчас проводит мировой концертный тур. Напомним, что выступление известного ди-джея пройдет в Москве 21 августа. Также концерты Tiesto пройдут в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Трек-лист «Kaleidoscope Remixed»: 01. I Will Be Here (Tiesto Remix) 02. It’s Not The Things You Say (Ali Wilson Remix) 03. Who Wants To Be Alone (Phillip D Remix) 04. Louder Than Boom (Bart B More Remix) 05. Escape Me (Avicii Remix) 06. Knock You Out (Mysto & Pizzi Remix) 07. Feel It in My Bones (First State Remix) 08. Kaleidoscope (Ferry Corsten Remix) 09. Here On Earth (Nic Chagall Remix) 10. Surrounded By Light (Extended Tiesto Remix) 11. Always Near (Extended Tiesto Beat Mix) 12. I Am Strong (Jonas Sternberg Remix) 13. Century (Sultan Remix) 14. I Will Be Here (Wolfgang Gartner Remix)