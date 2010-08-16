Жаклин открыла свадебный сезон в платье из живых роз

Певица Жаклин стала ведущей Всеукраинского свадебного фестиваля ANGEL FEST, в рамках которого прошел закрытый показ свадебных нарядов от лучших украинских дизайнеров. На изысканном празднике певица исполнила несколько своих летних хитов в роскошном платье, расшитом лепестками роз. Главным украшением свадебного фестиваля в этом году стала темнокожая исполнительница Жаклин, облаченная в экзотический наряд из лепестков 300 живых роз. Подготовка эксклюзивного платья длилась целую неделю. Во время первой встречи с дизайнером-флористом Жаклин определилась с цветом будущего наряда, который бы выгодно подчеркивал смуглость ее кожи. Выбор певицы пал на чайную розу нежно-розового оттенка – легкий и романтичный цветок, который идеально подходит под свадебную тематику. Наряд необходимо было начинать расшивать всего за несколько часов до выхода Жаклин на сцену – цветы могли потерять свежий вид. Над платьем трудились одновременно 3 мастерицы – идеально налаженный процесс позволял сэкономить каждую секунду драгоценного времени. Флористы работали в специальном помещении с четко отрегулированной температурой и уровнем влажности. Жаклин смогла одеть платье лишь перед самым началом программы. Певица вела вечер вместе с Сергеем Конюшком - спортсменом, входящим в число самых сильных людей планеты. Главным событием фестиваля стало дефиле роскошных свадебных нарядов: на подиум вышло немало звезд – королева вечера Жаклин, певицы Alosha, LiLu, Маша Собко и Юлия Грозная. Кроме того, гостям была представлена победительница конкурса Невеста года в Украине-2010. На вечеринке выступили певицы Жаклин, Alosha и певец Василий Бондарчук. По завершении праздника Жаклин пришлось расстаться с платьем из живых роз, но она с радостью поделилась ощущениями от своего наряда: - Платье из живых цветов – очень эксклюзивно, ведь продолжительность его жизни не более 90 минут! Мне приятно, что именно меня пригласили на роль ведущей Всеукраинского свадебного фестиваля в этом году, и я получила уникальную возможность провести этот вечер в восхитительном наряде! – сказала Жаклин.