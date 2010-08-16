D.Lemma сняли клип с Crazy Town

Нынешнее лето участники группы D.Lemma провели и с удовольствием, и с пользой для дела – музыканты почти месяц жили в Калифорнии. Океан, загорелые девушки, вечеринки у голливудских звезд, в этом ребятам можно только позавидовать. Но главной целью их путешествия на другой материк стало не это. Уже осенью группа представит свой новый мега-хит – дуэт с мировыми знаменитостями, группой Crazy Town (их хит «Butterfly» несколько лет назад покорил мировой шоу-биз)! С участниками популярной американской группы D.Lemma познакомил диджей Black Eyed Pease и просто хороший общий друг RICK1ONE. Песня D.Lemma понравилась американским звездам и сами Crazy Town предложили снять клип именно в Калифорнии. Как утверждают музыканты, клип им обошелся в сущие копейки – только перелет и питание – ведь режиссером видео стал их давний друг Филипп Ли. Остановились D.Lemma у друзей в Беверли-Хиллс. «Именно здесь мы познали настоящую Калифорнию: пляж, тусовки, закрытые вечеринки на которых мировые звезды просто кишат, невероятные авто и прикиды – это не та Калифорния, которую мы можем представить сидя в Украине, это другое измерение», - признается Jay B. Новые «звездные» друзья показали американский шоу-биз изнутри, познакомили парней с лучшими музыкантами и стилистами. На клип ребят одевал один из лучших стилистов Калифорнии, Ник Космо, в чьем послужном списке работа с Мадонной, Джастиной Тимберлейком, Линдсей Лохан и пр. Само видео было снято за два дня. Съемки проходили днем, в самый солнцепек: «На нас было немало одежды, а солнце палило не по-детски! Чтобы картинка получилась сочная и яркая, приходилось снимать в самую жару!», - признается Мастер. Специально для клипа взяли в аренду раритетный Шевроле 1966 года, который был задействован в множестве голливудских фильмов. Помимо автомобиля в съемках задействовали вертолет, но не как часть декорации, а для более масштабных ракурсов. О том, что это нелегальные съемки Jay B и Мастер узнали только по окончанию процесса. На вопросы о том, как работается с мировыми знаменитостями D.Lemma отвечают откровенно: «Работать с Crazy Town было легко - на капли звездности или какого-то самомнения. Да, он чудной и непредскзуемый, но это потому что он а) американец, б) творческий человек. Во время работы рассказывал нам всякие истории, шутил и на ходу сочинял текст! Когда писали дуэтную песню он захотел вставить какие-то «украинские достопримечательности» и сразу назвал: Кличко и Милу Йовович и потом добавил: «Кличко просто красавцы, а с Милой я спал»! Вот такой он тип. Затящил нас на вечеринку к друзьям, а там и Дэвид Духовны, и Кайни Вест… Вообщем, мы собираемся вернутся в Калифорнии уже осенью». Дуэтная песня зазвучит на радио уже в этом месяце, а клип D.Lemma обещают к началу сентября. Как раз перед началом всеукраинского тура.