Оззи Озборн будет «заряжаться» ягодами перед концертом в Петербурге

Британский музыкант, легендарный солист группы Black Sabbath Оззи Осборн, концерт которого пройдет 11 сентября в Ледовом дворце Петербурга, несмотря на свой имидж "великого и ужасного" хочет видеть в гримерке свежевыжатые соки и фрукты, сообщает организатор концерта компания "Планета Плюс", входящая в корпорацию PMI. Концерт посвящен выходу летом нынешнего года нового альбома Осборна - Scream, который стал десятым по счету в его сольной карьере Звезда мирового рока, готовясь к выступлению в Северной столице, подготовил список требований к организаторам. "Специально для Оззи готовится целая корзина фруктов, свежевыжатые соки и шесть банок энергетика. В гримерную музыканта будут доставлены все возможные сорта ягод: вишня, малина, черная смородина, черника, голубика и клубника", - говорится в сообщении. Кроме того, специально для звезды в гримерной Ледового дворца установят большую плазменную панель телевизора. Что пожелает смотреть Оззи пока организаторам неизвестно. Кроме того, продолжается конкурс "Респект Осборну" на право выступить с разогревом на этом концерте. К настоящему моменту подано уже более 140 работ. Их прием продлится до 1 сентября, после чего будут отобраны трое финалистов. Записи будут посланы Осборну, который и выберет победителя. Оззи Осборн - настоящее имя Джон Майкл Осборн - британский вокалист, основатель и участник "золотого состава" группы Black Sabbath. Прозвище "Оззи" Джон Осборн получил еще в школьные годы: именно так прозвали его одноклассники за любовь к книге "Волшебник страны Оз". В 1969 году Оззи Осборн образовал собственную группу Black Sabbath (Черный Шабаш), которая оказала заметное влияние на развитие рок-музыки, прежде всего, на хеви-метал. В 1970 году группа записала свой первый альбом Black Sabbath, занявший престижные места в английском и американском хит-парадах. Следующий альбом - Paranoid, того же 1970 года, оказался не только самым популярным альбомом Black Sabbath, но и одним из величайших и самых влиятельных хеви-метал альбомов всех времен. К 2000 году общий тираж альбомов Black Sabbath приблизился к ста миллионам. Несмотря на огромный успех, в 1977 году Оззи уходит из Black Sabbath, но возвращается в 1978 году и вместе с группой записывает последний совместный альбом Never Say Die. После чего окончательно выходит из состава Black Sabbath и начинает успешную сольную карьеру. Во всем мире продано более 75 миллионов записей Оззи Осборна и более 30 миллионов в США. Альбомы Blizzard Of Ozz и No More Tears получили статус квадро-платиновых.