Певца Витаса спасают врачи

На репетиции Церемонии Открытия Всемирной Ярмарки ОРДОС - 2010 певец Витас получил травму ноги, которую врачи классифицировали как «разрыв связок левой ноги и перелом двух пальцев» и назначили хирургическую операцию. Тем не менее, Витас выступил на торжественной церемонии фестиваля ОРДОС - 2010 в присутствии 70 000 зрителей, применив глубокую заморозку мышц ноги. Тяжелая травма не стала причиной изменения сценария, и Витас выполнил все режиссерские задумки при исполнении «Оперы №2». В настоящее время Витас получает квалифицированную помощь в институте им. Склифосовского.