Определились победители и лауреаты детского фестиваля «Черноморские Игры»

Определены победители XII Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры", который проходил 10-15 августа в г. Скадовске (Херсонская область). Как сообщили организаторы фестиваля, традиционно в рамках фестиваля состоялись конкурс вокалистов и конкурс танцевальных коллективов, было организовано много развлекательных мероприятий для детей, среди которых карнавал, шоу воздушных змеев, специальные вечерние шоу-программы, конкурс рисунков и скульптур из песка, игротека "Игра созывают друзей" – площадки самых популярных детских настольных игр. В конкурсных программах фестиваля "Черноморские Игры" приняли участие более 1200 детей, которые продемонстрировали свои разносторонние творческие таланты. Еще около тысячи детей, отдыхающие в Скадовске, были задействованы в карнавале и сопутствующих мероприятиях фестиваля, передаёт УНИАН. В составе жюри фестиваля работали известные личности украинского шоу-бизнес: Сергей Кузин (генеральный директор "Русского Радио"), Валентин Коваль (генеральный продюсер телеканала М1), Михаил Некрасов (аранжировщик, композитор), Эдуард Клим (продюсер), Олег Чёрный (продюсер, хореограф), певица Гайтана, солист Национальной оперы Украины Иван Березовский, хореограф Александр Леоненко (заслуженный артист Украины, заслуженный работник культуры), хореограф Елена Титова (кавалер Ордена "Княгини Ольги"), балетмейстер Юрий Бус. Гран-при фестиваля в вокальном конкурсе завоевала 11-летняя Татьяна Сидякина из г. Макеевки. Гран-при хореографического конкурса у театра эстрадно-спортивного танца "Анжелика" из г. Харькова. Победители получили Гран-при из рук инициатора фестиваля - народного депутата Украины Николая Баграева, при поддержке которого и состоялся XII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские игры". В Скадовске выступили Гайтана, Злата Огневич, Татьяна Ширко, а также выпускники "Черноморских игр": Иван Березовский, Надежда Дорофеева, Кирилл Туриченко, Елена Омаргалиева в дуэте с Тамерланом. Провели фестиваль Дмитрий Бурундуков и юная кинозвезда Соня Стеценко (героиня сериала "Сваты"). По статистике, за два финальных дня – 14 и 15 августа – "Черноморские игры" посетили свыше 70 тысяч зрителей. Отметим, что ХІІ Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" проходил в городе Скадовске с 10 по 15 августа.