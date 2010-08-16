Отец Бритни Спирс запретил дочери ходить без бюстгальтера

Во время работы над новым альбомом певица активно начала следить за собой. После проблем с карьерой, внешностью и имиджем Бритни Спирс, кажется, приходит в себя. В последнее время журналисты раз за разом набрасывались на певицу. Когда появились фотографии, на которых виден пластырь, удерживающий на голове Бритни искусственные локоны, над ней смеялись, что либо она лысеет, либо ей стоит сменить парикмахера, сообщает Life. Несколько месяцев назад у певицы произошла легкая ссора с отцом. Когда он увидел фотографии, сделанные папарацци, он застыдил дочь за то, что она не следит за фигурой, и вообще запретил выходить из дома без бюстгальтера. Однако сейчас, день за днем упорно работая над новым альбомом, Спирс вновь прекрасно выглядит и очаровательно улыбается на фотографиях. Как сама певица пишет про работу в своем Твиттере: "Провожу в студии сутки напролет".