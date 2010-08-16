Хиллари Дафф вышла замуж

Актриса Хиллари Дафф связала узами брака канадского хоккеиста, Майка Комри. Хиллари Дафф и Майк Комри обвенчались на ранчо Сан-Исиндро, в Санта-Барбаре. На свадебную церемонию 22-летняя актриса надела платье-русалочку от Веры Вонг. На празднование пришло более сотни гостей. На ранче Сан-Исиндро когда-то бывший президент США Джон Кеннеди и его жена Жаклин провели медовый месяц. Дафф и Комри помолвились на Гаваях 19 февраля 2010 года после двухлетнего романа. Хоккеист подарил актрисе кольцо стоимостью в 1 млн. долларов.