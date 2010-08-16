Софи Лорен станет бабушкой в третий раз

Легендарная киноактриса Софи Лорен в скором времени снова станет бабушкой - жена ее старшего сына Эдоардо Понти беременна во второй раз, сообщает Contactmusic.com. Звезда сериала "Риззоли и Айлс" Саша Александер и ее супруг-режиссер Эдоардо Понти, сын легендарной кинодивы и кинопродюсера Карло Понти, ждут второго ребенка. Эту информацию уже успел подтвердить официальный представитель супругов. По его словам, “вся семья невероятно счастлива”. У пары, которая сыграла свадьбу 11 августа 2007 года, есть 4-летняя дочь Люсия-София, рожденная 12 мая 2006 года. Отметим, что у Софи Лорен есть еще один внук - трехлетний Витторио, сын Карло Понти-младшего.