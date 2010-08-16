Лохан могут досрочно выписать из клиники

Близкие к звезде источники сообщили, что Лохан будет выписана из психиатрического центра UCLA уже на этой неделе, сообщает Life. Доктора Линдсей еще не оформили никакие документы официально, но их совет уже постановил, что психиатрические проблемы звезды, из-за которых она попала в клинику, являются не столь запущенными, как казалось на первый взгляд. Также медики, ответственные за здоровье актрисы, не считают, что звезда страдает от наркозависимости. На их взгляд, она способна справиться с соблазном и жить здоровой жизнью. Врачи отметили, что Лохан страдает зависимостью к лекарству от рассеянности внимания, Adderall, в основу которого входит амфетамин. Тем не менее, они уверены, что звезда справится с этой проблемой в одиночку. Официальные источники заявили, что возможность выписки Линдсей Лохан из больницы на этой неделе «весьма вероятна». После окончания стационарного лечения Лохан будет продолжать наблюдаться у врача.