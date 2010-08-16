Guns N'Roses отменяют гастроли?

В микроблоге лидера группы Guns N'Roses Аксель Роуза на ресурсе Twitter появилась информация о том, что все концерты G'n'R отменены. В сообщении говорится о том, что выступления не состоятся, поклонникам советуют сдать билеты. Однако, сайт Blabbermouth обращает внимание на тот факт, что это сообщение написано через сервис Mobile Web, тогда как все остальные посты в блоге Акселя добавлены через iPhone. Это вызывает предположение о том, что микроблог музыканта был взломан. На официальном сайте группы никаких подтверждений относительно отмены выступлений G'n'R пока не наблюдается. Однако и нет опровержения информации, опубликованной в Twitter. С 27 августа должен стартовать тур американских рокеров по Европе. Согласно расписанию, первый концерт коллектива пройдет в рамках фестиваля в Рединге. Затем Guns N'Roses собирались посетить Рим, Париж, Вену, Прагу и другие европейские города.